Türkiye'nin Tahıl Ambarında Tehlike Çanları Çalıyor! Bu Yıl Çok Kritik, Alarm Verildi

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nı kuraklık vurdu. Barajların alarm verdiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu yıl çok kritik bir eşikten geçiyoruz" dedi, vatandaşlara tasarruf uyarısı yaptı.

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Türkiye'nin Tahıl Ambarında Tehlike Çanları Çalıyor! Bu Yıl Çok Kritik, Alarm Verildi

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda son yılların en kurak kış mevsimi yaşandı, barajlardaki su doluluk oranı alarm seviyesine geldi.

Kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle yağışların azlığı, yağış rejiminin değişmesinden dolayı ciddi bir kuraklık riski olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin Tahıl Ambarında Tehlike Çanları Çalıyor! Bu Yıl Çok Kritik, Alarm Verildi - Resim : 1

‘ÇOK KRİTİK BİR EŞİKTEN GEÇİYORUZ’

Konyalılara su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunan Başkan Altay, “Konya'nın su sorunu yaşamaması adına biz başka alternatifler üzerinde de yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diyerek şöyle devam etti:

"Tabii 2018 yılından itibaren Göksu Havzası'ndan aldığımız memba kalitesindeki suyu Konyalılara sunmuştuk ama bu yıl maalesef yüzde 70’ni kuyulardan sağlıyoruz. Şu an itibarıyla Konya merkezde yeni 84 kuyunun açılmasıyla ilgili yeni bir çalışma başlattık. İnşallah Konya'da susuz gün yaşanmaması adına da büyük gayret içerisindeyiz ama ne yaparsak yapalım eldeki imkanlar ölçüsünde bir geliştirme sağlayabiliriz.

Türkiye'nin Tahıl Ambarında Tehlike Çanları Çalıyor! Bu Yıl Çok Kritik, Alarm Verildi - Resim : 2

'HER DAMLA SU ÖNEMLİ'

Onun için şu anda vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz, suyun tasarruflu kullanılması. Aslında su varken de yokken de tasarruflu kullanmamız lazım ama bu yıl çok kritik bir eşikten geçiyoruz. Onun için her damla su kıymetli."

Türkiye'nin Tahıl Ambarında Tehlike Çanları Çalıyor! Bu Yıl Çok Kritik, Alarm Verildi - Resim : 3

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Kaynak: DHA

Etiketler
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