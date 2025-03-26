Çukurova'nın Mayıs Hasadı Resmen Yandı: Üreticiler Zor Durumda

YANLIŞ UYGULAMALAR ÇİFTÇİYİ DAHA FAZLA ZORA SOKUYOR

Kökçüoğlu, özellikle kuraklıktan etkilenen bazı alanlarda çiftçilerin yanlış uygulamalarla bitkilerine daha fazla zarar verdiğini belirterek, "Gübreleme gibi bitkiyi strese sokan müdahalelerden kaçınılmalı. Bu tür alanlarda sulama yapmanın çok daha etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.

SULAMA SORUNU BAZI İLÇELERDE AĞIRLAŞTI

Adana'nın bazı ilçelerinde sulama sorunları daha belirgin hale geldi. Kökçüoğlu, "Bölgemizde 1 milyon 270 bin dekar alanda hububat ekimi yapılıyor. Ancak bunun büyük kısmı sulama sorunu yaşanan alanlarda yer alıyor. Özellikle Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde kuraklık ciddi bir problem haline geldi" ifadelerini kullandı.