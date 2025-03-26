Çukurova'nın Mayıs Hasadı Resmen Yandı: Üreticiler Zor Durumda
Türkiye'nin en erken hasadını yapan ili Adana'da, kuraklık ve don olayları nedeniyle buğday ekinleri büyük zarar gördü. Çukurova bölgesinde mayıs ayında hasat edilmesi beklenen buğdayın tamamı, yaşanan iklim değişikliklerinin etkisiyle kuraklık ve don nedeniyle yandı. Bu durum, bölgedeki çiftçilerin büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.
Kaynak: DHA
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaşanan bu olayı büyük bir sorun olarak nitelendirerek, "Bölgemizde meydana gelen don ve kuraklık afetleri nedeniyle, sulama imkanı kısıtlı olan hububat ürünlerinde ciddi gelişim sorunları yaşanıyor. Çiftçilerimizle birlikte bu alanlarda gerekli çalışmaları yapıyoruz ve durumu bakanlığımıza bildirdik" şeklinde açıklama yaptı.
YANLIŞ UYGULAMALAR ÇİFTÇİYİ DAHA FAZLA ZORA SOKUYOR
Kökçüoğlu, özellikle kuraklıktan etkilenen bazı alanlarda çiftçilerin yanlış uygulamalarla bitkilerine daha fazla zarar verdiğini belirterek, "Gübreleme gibi bitkiyi strese sokan müdahalelerden kaçınılmalı. Bu tür alanlarda sulama yapmanın çok daha etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.
SULAMA SORUNU BAZI İLÇELERDE AĞIRLAŞTI
Adana'nın bazı ilçelerinde sulama sorunları daha belirgin hale geldi. Kökçüoğlu, "Bölgemizde 1 milyon 270 bin dekar alanda hububat ekimi yapılıyor. Ancak bunun büyük kısmı sulama sorunu yaşanan alanlarda yer alıyor. Özellikle Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde kuraklık ciddi bir problem haline geldi" ifadelerini kullandı.
AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ ARTIRILIYOR
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü, kuraklık ve don nedeniyle çiftçilerin ekim alanlarını değiştirmeleri gerektiğini belirterek, "Ayçiçeği gibi kuraklığa dayanıklı ürünlerin ekimini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bakanlığımız tarafından bu bölgelere ayçiçeği tohumları dağıtarak, hem çiftçilerin hem de ülke ekonomisinin desteklenmesini hedefliyoruz" dedi.
YENİ YAĞIŞ DÜZENİNE UYUM SAĞLANACAK
Kökçüoğlu, kuraklık sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, "Son yıllarda tarımsal kuraklık ciddi bir sorun haline geldi. Artık yeni yağış rejimine göre ekim, hasat ve toprak işleme zamanlarını yeniden planlamak zorundayız. Kuraklığa dayanıklı ürünlerin ekimi için projeler geliştiriyoruz" diye konuştu.