Beklenen Hasat Geç Başladı! Hatay'da Tarlaları Don Vurdu, Fiyatları 2'ye Katladı
Hatay’da bu yıl kabak hasadı, olumsuz hava koşullarının etkisiyle 15 gün gecikmeli başladı. İlkbaharın gelişiyle birlikte bereketli topraklarda ürünler çıkmaya başlasa da yılın ilk aylarında yaşanan kuraklık ve don olayları, üretimi doğrudan etkiledi.
Kaynak: İHA
Antakya ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi’nde üretim yapan çiftçilerden Selami Hurma, 85 dönümlük arazinin 20 dönümüne kabak ekildiğini belirtti. Hurma, “Bu yıl don nedeniyle seralar zarar gördü. Yağmurun az olması nedeniyle kabak geç yetişti. Hasada yaklaşık 15 gün gecikmeyle başladık. Geçen yıla kıyasla verim düşük. Şu an tarlada kabağın kilosu 50 TL ile 70 TL arasında, market fiyatları ise 90 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar çıkıyor” dedi.
“YÜZDE 30’LUK ZARAR OLUŞTU”
Selami Hurma, Ocak ayında ektikleri kabağın aslında daha erken hasat edilmesinin planlandığını dile getirerek, “Don olmasaydı 10 gün önce hasada başlardık. Arazimizin yüzde 30’u dondan etkilendi. Bu yıl sadece iki kez yağmur yağdı, bu da kuraklığı artırdı” diye konuştu.
“GEÇEN YILA GÖRE DAHA VERİMLİ AMA ZORLU”
Bir diğer üretici Halit Abdo ise dondan kaynaklanan zarara rağmen bu yılki hasadın geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade etti. Abdo, “Her çiftçinin ortalama 5 dönümlük serasında 200 ila 300 metrekarelik alan zarar gördü. Buna rağmen hasat iyi gidiyor. Kabak tarlada 50-60 TL arasında satılırken, market raflarında fiyat 100 TL’ye kadar yükseliyor” dedi.
ÜRETİCİ TEDİRGİN, TÜKETİCİ ZORLANIYOR
Üreticiler, iklim koşullarının tarım üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek arttığını belirtirken, marketle tarla fiyatı arasındaki fark da tüketicileri zorluyor. Çiftçiler, kuraklıkla mücadele için su kaynaklarının verimli kullanılmasına ve destekleyici tarım politikalarına ihtiyaç olduğunu vurguluyor.