Beklenen Hasat Geç Başladı! Hatay'da Tarlaları Don Vurdu, Fiyatları 2'ye Katladı

“YÜZDE 30’LUK ZARAR OLUŞTU”

Selami Hurma, Ocak ayında ektikleri kabağın aslında daha erken hasat edilmesinin planlandığını dile getirerek, “Don olmasaydı 10 gün önce hasada başlardık. Arazimizin yüzde 30’u dondan etkilendi. Bu yıl sadece iki kez yağmur yağdı, bu da kuraklığı artırdı” diye konuştu.

“GEÇEN YILA GÖRE DAHA VERİMLİ AMA ZORLU”

Bir diğer üretici Halit Abdo ise dondan kaynaklanan zarara rağmen bu yılki hasadın geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade etti. Abdo, “Her çiftçinin ortalama 5 dönümlük serasında 200 ila 300 metrekarelik alan zarar gördü. Buna rağmen hasat iyi gidiyor. Kabak tarlada 50-60 TL arasında satılırken, market raflarında fiyat 100 TL’ye kadar yükseliyor” dedi.