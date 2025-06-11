Madleen Gemisindeki Türk Aktivist Hakkında Yeni Gelişme

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İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye yardım için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisi Mısır açıklarına ulaşmış, içinde Türk gönüllülerin de yer aldığı 12 aktivist, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı. Aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb Ordu ile Yasemin Acar’ın da bulunduğu 12 yardım gönüllüleri uluslararası sulardayken alıkonulmuştu.

Gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivist sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürülmüştü.

ALMANYA'YA GÖNDERİLECEK

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan Madleen gemisini basıp aktivistleri alıkoymasına tepkiler sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Türk aktivist Şuayb Ordu'nun İsrail üzerinden Almanya'ya gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi