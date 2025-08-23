Bu Gıda Adeta Doğal Bir Serum! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Altını Çizdi: Günde 1 Kaşık Yeterli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğal yollarla üretilen ve yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen pekmez, farklı meyvelerden elde edilen çeşitleriyle dikkat çekiyor. Üzüm, dut, keçiboynuzu ve andız gibi birçok formu bulunan pekmez, özellikle kış aylarında vücuda direnç kazandırmasıyla öne çıkıyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, özellikle andız pekmezinin faydalarına dikkat çekerek ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Doğru tüketildiğinde ise etkileri adeta bir doğal destek tedavisi gibi işliyor.

KANSIZLIKLA MÜCADELEDE ETKİLİ

Pekmez, demir içeriği sayesinde kansızlıkla savaşan doğal bir destek olarak öne çıkıyor. Günde sadece bir yemek kaşığı tüketilmesi bile uzun vadede hem kan değerlerini destekliyor hem de halsizlik ve yorgunlukla mücadelede etkili oluyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUYOR

Günümüzde katkı maddeleriyle dolu hazır gıdalara karşı doğal ve katkısız üzüm pekmezi, hem antioksidan özellikleri hem de içerdiği mineral zenginliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluşturuyor.

SARAÇOĞLU'NDAN ÖZEL ÖNERİ

Andız meyvesinden elde edilen ve doğal yollarla üretilen andız pekmezi, Prof. Dr. Saraçoğlu’na göre tam bir şifa deposu. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay, her doğal ürün gibi pekmezin de ölçülü şekilde tüketilmesi gerektiği.

ANDIZ PEKMEZİNİN BİLİNEN FAYDALARI NELER?

Bağışıklık sistemini destekler

Vücudu toksinlerden arındırır (antioksidan etkili)

Doğal enerji kaynağıdır

Kansızlığı önlemeye yardımcı olur

Sindirim sistemini dengeler

Cilt sağlığını olumlu etkiler

Kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir

Solunum yolları problemlerinde destek sağlar

