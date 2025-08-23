Maden Suyu Yaz Aylarının Gizli Kurtarıcısı Oldu! Bu Özelliklerini Kimse Bilmiyordu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, yaz aylarında terleme yoluyla yalnızca su değil, aynı zamanda sodyum, potasyum ve magnezyum gibi hayati minerallerin de kaybedildiğine dikkat çekiyor. Bu kayıplar, vücutta elektrolit dengesinin bozulmasına ve ödemin oluşmasına neden olabiliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan beslenme uzmanları, sade maden suyunun içerdiği doğal minerallerle bu dengenin yeniden sağlanmasına yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Günde bir şişe maden suyunun günlük rutine dahil edilmesi, vücut dengesini korumak için basit ama etkili bir adım olarak öne çıkıyor.

ZAMANLAMA KADAR TERCİHLER DE ÖNEMLİ

Yalnızca maden suyu değil, maydanoz, karpuz ve ananas gibi doğal ödem atıcı besinlerin de etkili olabileceğini belirten uzmanlar, bu gıdaların günün erken saatlerinde tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Sabah ve öğle saatlerinde alınan ödem atıcı besinlerin etkisinin daha fazla olduğunu dile getiren uzmanlar, egzersizin de önemine dikkat çekiyor. Aşırı sıcaklarda ağır aktiviteler yerine serin saatlerde yapılan orta tempolu yürüyüşlerin lenf dolaşımını desteklediği ve ödemin atılmasını kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

SIVI TÜKETİMİ VE TUZ DENGESİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Uzmanlara göre günlük su tüketimi 2,5 litrenin altına düşmemeli. Ayrıca, sofra tuzu yerine doğal kaya tuzu tercih edilse bile, miktar konusunda hassas davranmak gerekiyor. Aşırı tuz tüketiminin vücutta su tutulumunu artırarak ödem oluşumunu tetiklediği biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi