Yeni Tatil Cenneti Belli Oldu! İstanbul, Ankara ve Bursa’dan Akın Akın Ziyaretçi Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karadeniz’in batı ucunda yer alan Akçakoca, son yıllarda doğayla iç içe tatil arayanların gözdesi haline geldi. Özellikle büyükşehirlere olan yakınlığı sayesinde Akçakoca, hem günübirlik kaçamaklar hem de uzun yaz tatilleri için tercih edilen popüler bir destinasyon olmayı başardı.

İSTANBUL, ANKARA VE BURSA’DAN ZİYARETÇİ AKINI

Düzce’ye bağlı Akçakoca, sadece İstanbul’un değil; Ankara ve Bursa gibi metropollerin de ilgisini çekiyor. Kolay ulaşılabilirliği, sakin atmosferi ve sunduğu doğal güzelliklerle Akçakoca, her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Yaz aylarında plajlarda yaşanan kalabalık ise ilçenin giderek artan turistik değerini gösterdi.

DOĞAL VE TARİHİ ZENGİNLİKLER İÇ İÇE

Akçakoca, hem doğa hem tarih tutkunları için eşsiz fırsatlar sunuyor. 1950’li yıllarda deniz ve karavan turizmiyle başlayan turistik hareketlilik, bugün daha modern tesislerle destekleniyor. Temiz plajlarının yanı sıra, fındığı, kestane balı, dağ çileği gibi yöresel lezzetleriyle de öne çıkan ilçe; Ceneviz Kalesi, şelaleleri, yaylaları ve mağaralarıyla ziyaretçilerine keşfedilecek pek çok alternatif sunuyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

35 kilometrelik sahil şeridiyle dikkat çeken Akçakoca, Karadeniz’in en temiz kumsallarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Ceneviz Kalesi Plajı, Çuhallı Plajı ve Akevler Plajı gibi mavi bayrak sahibi plajlar; temizliği, güvenliği ve deniz kalitesiyle öne çıkarken, Kadınlar Plajı, Değirmenağzı, Ayazlı, Kalkın ve Melenağzı gibi alanlar da farklı alternatifler sunuyor.

EKONOMİK VE DOĞAYLA UYUMLU TATİL SEÇENEĞİ

Antalya, Muğla ve İzmir gibi bölgelerde artan konaklama fiyatları, tatilcilerin yeni ve daha uygun rotalar aramasına neden oldu. Bu noktada Akçakoca, hem ekonomik hem de doğayla iç içe bir tatil seçeneği sunarak öne çıktı. Her bütçeye uygun konaklama imkanları, sakin atmosferi ve temiz doğasıyla Akçakoca, yerli turistlerin ilgisini fazlasıyla çekiyor.

HAFTA SONU KAÇAMAĞININ YENİ ADRESİ

İstanbul’a yaklaşık 250, Ankara’ya ise 270 kilometre uzaklıkta yer alan Akçakoca, hafta sonu kaçamakları için de ideal bir konumda bulunuyor. Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak, denizin ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için Akçakoca, keşfedilmeye değer rotalardan biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi