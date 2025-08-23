Pazarlık Yapamayan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor! Bir Ürünü 2 Katı Fiyatına Bile Alıyor

İş hayatında ya da sosyal ilişkilerde, uzlaşma ve müzakere kabiliyeti büyük önem taşıyor. Ancak her burç bu yeteneğe aynı derecede sahip değil.

Astrolog Lyudmila Bulgakova, pazarlık yeteneğini asla olmayan ve anlaşma sağlamakta en çok zorlanan burçları sıraladı. İşte alışverişte her zaman zarar eden 3 burç...

KOÇ BURCU

Koç burçları, uzlaşma yerine çoğunlukla kendi fikirlerini dayatma eğiliminde oluyor. Karşı tarafla ortak noktada buluşmak yerine, daha çok kendilerini öne çıkarma çabası gösteriyorlar. Bu durum, sadece anlaşmayı zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ilişkilerin bozulmasına da yol açabiliyor.

ASLAN BURCU

Kibirleriyle tanınan Aslanlar, pazarlık süreçlerinde çoğu zaman sıkıntı yaşıyor. Otoritelerinin sorgulanmasına tahammül edemeyen bu burcun temsilcileri, en ufak itirazı bile kişisel algılıyor. Bu da müzakere masasında sağlıklı bir iletişim kurulmasını engelliyor.

İKİZLER BURCU

İletişimde oldukça yetenekli olmalarına rağmen, İkizler burcu tutarsızlıklarıyla öne çıkıyor. Bir gün verdikleri sözü ertesi gün değiştirebiliyorlar. Bu değişken tavır, güven ortamını zedeliyor ve ortak bir noktada buluşmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor.

