Ne Ovalamaya Gerek Var Ne Çitilemeye! Mutfak Aspiratörlerini Saniyeler İçinde Tertemiz Yapıyor

Aspiratör filtrelerinin zamanla tıkanmasına yol açan birikmiş yağlar, özellikle Türk mutfağında sıkça görülen bir sorun. Genellikle yoğun kimyasallar kullanılarak yapılan temizlik işlemlerine alternatif olarak uzmanlar, sadece lavabo açıcı ve sıcak su kullanarak mükemmel sonuçlar elde edilebileceğini söylüyor.

ADIM ADIM ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

İşte aspiratör filtrelerini zahmetsizce temizlemenin adım adım yöntemi:

1. Filtreleri dikkatlice çıkarın:

İlk olarak aspiratörün filtrelerini yerinden sökün. Temizlik sırasında filtrenin altına dayanıklı bir malzeme — örneğin çelik bir fırın tepsisi — yerleştirin.

2. Lavabo açıcı uygulayın:

Filtrenin üzerine dikkatli bir şekilde toz lavabo açıcı serpiştirin. Bu kimyasalın etkili olması için eldiven ve maske kullanmanız önerilir.

3. Sıcak su dökün:

Ardından sıcak suyu azar azar lavabo açıcının üzerine dökün. Bu aşamada dikkatli olun; sıçramalara karşı yüzünüzü ve ellerinizi koruyun. Sıcak suyun etkisiyle, filtredeki yağların hızla çözüldüğünü göreceksiniz.

4. İkincil temizlik ve durulama:

Filtreyi bir miktar bulaşık deterjanıyla yıkayarak lavabo açıcıdan tamamen arındırın. Temiz suyla duruladıktan sonra iyice kurulayın.

5. Ortam seçimi önemli:

Astım ya da solunum hassasiyeti olan kişilerin bu işlemi açık alanda ve çift maske kullanarak yapmaları tavsiye ediliyor. Kimyasal buharın etkilerinden korunmak için havalandırması iyi olan bir alan tercih edilmeli.

