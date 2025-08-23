Bankalarda Mevduat Rüzgarı Hız Kesmedi: Bankaya Bu Parayı Koyan 170 Bin Lira Alıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz indirimi kararına rağmen, bankalardaki mevduat faizi yarışı hız kesmeden devam ediyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle yatırımcıların ilgisi sürerken, 5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu. Ortalama kazanç 160 bin TL’nin üzerinde gerçekleşti.
Türkiye, faizlerin indirilmesine karşın hâlâ dünyada en yüksek faiz uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum, “para parayı çeker” sözünü bir kez daha doğrularken, özellikle yüksek meblağlarla yatırım yapan tasarruf sahipleri önemli kazanç elde ediyor.
BANKALARIN 5 MİLYON TL İÇİN MEVDUAT FAİZ GETİRİ LİSTESİ
ING – %49 faiz, 177.205 TL net getiri (Vade Sonu: 5.177.205 TL)
Odea – %47 faiz, 169.973 TL net getiri (Vade Sonu: 5.169.973 TL)
Akbank – %46 faiz, 166.356 TL net getiri (Vade Sonu: 5.166.356 TL)
CEPTETEB – %46 faiz, 166.356 TL net getiri (Vade Sonu: 5.166.356 TL)
QNB Finansbank – %46 faiz, 166.356 TL net getiri (Vade Sonu: 5.166.356 TL)
DenizBank – %45 faiz, 162.740 TL net getiri (Vade Sonu: 5.162.740 TL)
Garanti BBVA – %44 faiz, 159.123 TL net getiri (Vade Sonu: 5.159.123 TL)
GetirFinans – %44 faiz, 159.123 TL net getiri (Vade Sonu: 5.159.123 TL)
Yapı Kredi – %43,5 faiz, 157.315 TL net getiri (Vade Sonu: 5.157.315 TL)
ON Dijital Banka – %40 faiz, 144.658 TL net getiri (Vade Sonu: 5.144.658 TL)
Türkiye İş Bankası – %37 faiz, 133.808 TL net getiri (Vade Sonu: 5.133.808 TL)
