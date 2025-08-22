Neredeyse Her Arabada Bulunuyor: Yaz Sıcaklarında Patlama Riski Taşıyor! Hemen Kontrol Edin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, araç içindeki sıcaklığın kısa süre içinde hızla yükseldiğine dikkat çekiyor. Londra’da resmi tatil hafta sonu boyunca hava sıcaklıklarının 25°C civarında olması bekleniyor. Ancak güneş ışığına park edilen bir aracın iç sıcaklığı çok daha hızlı artıyor; on dakikalık güneşlenmeden sonra 24°C’den 38°C’ye, yarım saat içinde ise 50°C’ye, bazı durumlarda 60°C’ye kadar yükselebiliyor.

50 DERECE SICAKLIKLAR BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR

Bu koşullarda aerosol kutularının içindeki basınç kritik seviyelere ulaşabiliyor. Patlama veya yırtılma riski ortaya çıkarken, patlama olmasa bile ürünlerin etkisi azalıyor, sızıntılar oluşabiliyor ve yangın riski artıyor. WeBuyAnyCar yetkilileri, 50°C’nin üzerindeki sıcaklıkların bu tür kutular için tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, aerosol kutularını araç içinde taşımak zorundaysanız, doğrudan güneş ışığından uzak tutmanız gerektiğini vurguluyor. En güvenli alanlar bagaj veya torpido gözleri olarak gösteriliyor; kapı ceplerine bırakılan kutular ise güneşe maruz kaldığı için riskli bulunuyor.

UZMANLARDAN UYARI

Dick Lovett uzmanları ise, “Üretici talimatlarını her zaman kontrol edin. Eğer kutuları araçta bırakmanız gerekiyorsa gölgede saklayın. Mümkünse, sıcak havalarda araç içinde bırakmamak en güvenli yöntemdir” uyarısında bulunuyor.

Araştırmalar, birçok aerosol kutusunun maksimum saklama sıcaklığının 50°C civarında olduğunu ortaya koyuyor. Yaz aylarında bu eşik kolayca aşılabiliyor ve buz çözücü spreyler gibi kış ürünleri bile yüksek sıcaklıklarda tehlike yaratabiliyor.

