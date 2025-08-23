Avrupa Yollarında “Kanatlı Araba” Tabelası Sürücüleri Şaşırttı: İşte Anlamı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Belçika ve Hollanda otoyollarında görülen bu mavi zeminli işaret, suda kızaklama (aquaplaning) riskine dikkat çekiyor. Sembolde görülen “kanatlar”, lastiklerin altından sıçrayan suyu temsil ediyor. Bu da yağışlı havalarda aracın yola tutunma gücünü kaybedebileceği anlamına geliyor.

SUDA KIZAKLAMA TEHLİKESİ

Suda kızaklama, lastiklerin yol yüzeyiyle temasını kaybetmesi sonucu aracın adeta su üzerinde kaymasıdır. Bu durumda direksiyon ve fren kontrolü büyük ölçüde kaybolur, kaza riski artar. Genellikle yoğun yağış sırasında veya yağmurun hemen ardından bu tehlike ortaya çıkar. Avrupa trafik otoriteleri, sürücülere yağmurlu havalarda hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları çağrısını sık sık yineliyor.

TÜRKİYE'DE NEDEN YOK?

Türkiye trafik mevzuatında bu özel işarete yer verilmiyor. Yerine, genel “kaygan yol” işareti kullanılıyor. Bu levha, yüzeyin çeşitli nedenlerle kaygan olabileceğini bildiriyor ancak suda kızaklama riskini doğrudan işaret etmiyor.

Uzmanlar, Avrupa’da seyahat eden sürücülerin yabancı tabelaları ciddiye almaları gerektiğini vurguluyor. Zira çoğu zaman sıra dışı görünen işaretler, güvenli sürüş için kritik mesajlar içeriyor.

