Kentsel Dönüşümde Tapu Sahiplerine Kritik Uyarı: Haklarınızı Korumak İçin 7 Altın Kural Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yanlış ya da eksik düzenlenmiş sözleşmeler, ilerleyen aşamalarda ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. İşte kentsel dönüşüm sürecine katılacak tapu sahiplerinin sözleşme imzalamadan önce mutlaka dikkat etmesi gereken 7 kritik madde:

1 – Tüm Proje Detaylarının Sözleşmede Yer Alması

İnşaat süresi, bitiş tarihi, teslim planı, tapu bilgileri ve ruhsat durumu gibi tüm teknik ve hukuki ayrıntılar net şekilde sözleşmeye yazılmalı.

2 – Taşınmazın Değerinin Baştan Belirlenmesi

Hak sahiplerine verilecek yeni daire veya arsa paylarının, proje başlamadan piyasa değerine göre belirlenmesi gerekiyor. Değer artışı halinde paylaşımın nasıl yapılacağı da anlaşmada yer almalı.

3 – Yasal Hakların Açıkça Tanımlanması

Geçici konut desteği, kiracı hakları ve taşınmazın değer artışından doğan pay gibi tüm yasal haklar açıkça belirtilmeli.

4 – Sigorta ve Teminatların Sağlanması

İnşaat sürecinde yaşanabilecek olası zararlara karşı sigorta poliçeleri yapılmalı; müteahhit tarafından verilecek mali teminatlar sözleşmede yer almalı.

5 – Katkı Payı ve Ödeme Planının Belirlenmesi

Hak sahiplerinin alacağı katkı payları ve ödeme planları net şekilde düzenlenmeli, ileride ödeme kaynaklı ihtilafların önüne geçilmeli.

6 – Hukuki ve İdari Şartların Tamamlanması

Proje için gerekli tüm izinler alınmış olmalı ve bu durum sözleşmede belirtilmeli. Hukuki bir anlaşmazlık halinde izlenecek süreç de net olmalı.

7 – Esnek Maddelerle Sürecin Güvence Altına Alınması

Gecikme, proje değişikliği veya beklenmedik durumlar için sözleşmeye esneklik sağlayan maddeler eklenmeli.

Uzmanlar, kentsel dönüşüm projelerinde iyi hazırlanmış bir sözleşmenin hem hak sahiplerini hem de yüklenici firmayı koruyan en önemli güvence olduğunu belirtiyor. Bu 7 maddeye dikkat eden tapu sahiplerinin, ilerleyen süreçte hukuki ve mali sorunlar yaşama ihtimali büyük ölçüde azalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi