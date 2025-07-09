Teksas'ta Sel Felaketi: Can Kaybı Artıyor, Kayıplar Her Yerde Aranıyor

Teksas’ta meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 111’e yükselirken, 170’in üzerinde kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Özellikle kamp alanlarında çok sayıda kişiye ulaşılamıyor. Yetkililer, “30 fitlik su duvarını kimse öngöremezdi” diyerek felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Teksas'ta Sel Felaketi: Can Kaybı Artıyor, Kayıplar Her Yerde Aranıyor
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ABD’nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Yetkililer, felaketin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Kerr County’de şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının en az 111’e yükseldiğini, 170’ten fazla kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu duyurdu.

Teksas genelinde özellikle kamp alanları başta olmak üzere birçok bölgede sel suları ciddi hasara yol açarken, afetten etkilenen bazı kişilerin kayıt dışı olması nedeniyle net kayıp sayısına ulaşmakta zorluk yaşanıyor. Yerel yetkililer, gerçek kayıp sayısının açıklanandan daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Teksas'ta Sel Felaketi: Can Kaybı Artıyor, Kayıplar Her Yerde Aranıyor - Resim : 1

Kerr County çevresinde kurulu çok sayıda kamp alanı tamamen sular altında kalırken, bölgede tatil yapan kişilerin kimlik bilgilerine ulaşılamadığı bildirildi. İki üst düzey hükümet yetkilisi, kamuoyuna açıklanan rakamların ötesinde bir felaketle karşı karşıya olunduğunu ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Williamson County Sözcüsü Connie Odom, salı akşamı yaptığı açıklamada, “Kayıp kişi bulunduğunda güncellemeyi gönderdik. Şu anda üç ölüm var” dedi. Böylece sel nedeniyle ölümlerin sadece Kerr County’de değil, eyaletin farklı noktalarında da yaşandığı doğrulanmış oldu.

Teksas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında yaşanan felaketin boyutlarını değerlendirdi. “Yetkililer olarak ciddi bir sel felaketi ihtimaline karşı günler öncesinden sahaya kaynaklarımızı yönlendirmiştik. Ancak hiç kimse 30 fit yüksekliğinde bir su duvarıyla karşılaşacağımızı öngöremezdi” diyen Abbott, olaydan iki gün önce acil durum planlarının devreye alındığını ve ekiplerin hazır konuma getirildiğini belirtti.

Teksas'ta Sel Felaketi: Can Kaybı Artıyor, Kayıplar Her Yerde Aranıyor - Resim : 2

Arama kurtarma çalışmaları başta FEMA, Sahil Güvenlik ve Teksas Acil Durum Yönetimi Birimi (TDEM) olmak üzere birçok kurumun koordinasyonunda gece gündüz devam ediyor. Kamp alanlarında kaybolan çocuklar ve aile bireylerine ulaşmak amacıyla termal kameralı dronlar, su altı robotları ve eğitimli arama köpekleri kullanılıyor. Sel sularının çekildiği bazı bölgelerde araç ve yapı enkazlarından yeni cesetlere ulaşılmasından endişe ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray’da düzenlediği kabine toplantısında Teksas’taki gelişmelere geniş yer verdi. “Orada çocuklarını çamurdan ve kulübelerin enkazından çıkaran anne babaları gördüm. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir iş başardı. Federal kaynaklarımız tamamen sahada” diyen Trump, “Vali Abbott ile sürekli temas halindeyiz. Yardım süreci devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde kayıp sayısının artabileceği uyarısında bulunurken, yeni kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği açıklandı. Ulaşımdaki ciddi aksaklıklar, özellikle kırsal bölgelerdeki çalışmaları yavaşlatıyor. 2025 yazında Teksas’ı vuran bu sel felaketi, eyalet tarihinin son 50 yılındaki en yüksek can kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: İHA

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