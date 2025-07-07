Felaketin Vurduğu ABD Alarmda! 50 Bin Kişi Tehlikede… Ağaçlar Devrildi, Nehir Taştı, Can Kaybı Artıyor

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Amerika Birleşik Devletleri'nin güney ve kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve fırtına, can kayıplarına ve ciddi altyapı sorunlarına yol açtı. Özellikle Texas ve New Jersey eyaletlerinde yaşanan olumsuz hava koşulları, hayatı adeta felç etti.

Texas’ın Kerr County bölgesinde, aniden bastıran ve saatlerce süren yoğun yağışlar sonucu Guadalupe Nehri taştı. Taşkınla birlikte bölgede ani sel baskınları meydana gelirken, Kerr County Şerif Ofisi, yaşanan su baskınlarında can kayıplarının olduğunu duyurdu.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

ABD'de Teksas'ın merkezinde yaşanan ani sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'i çocuk olmak üzere 80'e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü eyaleti ziyaret edeceğini açıkladı.

Yetkililer, "Camp Mystic" adlı yaz kampından 11 kız çocuğu ve bir danışmanın hala kayıp olduğunu açıkladı. Austin’de basın toplantısı düzenleyen Texas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde şu ana kadar 41 kişinin kayıp olarak bildirildiğini söyledi.

50 BİN KİŞİYE YENİ UYARI

Texas Valisi Gregg Abbott, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "Yıkıcı sel felaketine karşı tüm kaynaklarımızı harekete geçirdik" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı bölgede 30 bin kişiye sel uyarısı yapıldığı, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

GÖSTERİLER İPTAL EDİLDİ

Ülkenin kuzeydoğusundaki New Jersey eyaletinde ise fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar ve kapanan yollar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Plainfield kentinde, araçların üzerine ağaç devrilmesi sonucu en az üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Belediye Başkanı Adrian O. Mapp, yaşananların doğanın gücünü ve insan hayatının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Mapp ayrıca, bölgede planlanan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının ve havai fişek gösterilerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA