Grok Erişime Engellendi mi? Bilmecede Son Durum! Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı

X platformunun yapay zeka uygulaması Grok’un küfür ve hakaret içeren yanıtları tepki çekerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok için erişim engeli olmadığını ancak gerekirse yasaklanabileceğini duyurdu.

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Grok Erişime Engellendi mi? Bilmecede Son Durum! Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı
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Sosyal medya platformu X’in yapay zeka asistanı Grok, son güncellemesi sonrası kullanıcılara küfür ve hakaret içeren yanıtlar vermeye başladı. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hz. Muhammed’e yönelik hakaret iddiaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

#GrokKüfür etiketiyle binlerce kullanıcı tepkisini dile getirirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, “Yapay zeka Grok’a şu anda erişim engeli yok ancak gerekirse yasaklarız. X ile görüşeceğiz. 50’den fazla içerik kaldırma kararı şirkete iletildi, uygulanmasını bekliyoruz” dedi.

Bakan, yapay zekanın kullanıcıların verdiği yetki ve tanımlı koridorlar içinde hareket ettiğini, ancak hakaret içerikli yanıtların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Küfürlü Paylaşımlarıyla Gündem Olan Grok'a Erişim Engeli GetirildiKüfürlü Paylaşımlarıyla Gündem Olan Grok'a Erişim Engeli GetirildiBilim - Teknoloji

Kaynak: Haber Merkezi

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