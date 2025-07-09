DEM Partili Vekil Açıkladı: Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakacağı Tarih ve Yer Belli Oldu

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, terör örgütü PKK’nın 11 Temmuz Cuma günü Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacağını duyurdu.

DEM Partili Vekil Açıkladı: Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakacağı Tarih ve Yer Belli Oldu
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın 11 Temmuz 2025 Cuma günü Irak’ın Süleymaniye kentinde sembolik bir silah bırakma töreni düzenleyeceğini belirtti.

Gergerlioğlu, “Bu, son derece önemli ve tarihi bir gün olacak. Türkiye’de bir barış süreci yürüyor ve umarım en iyi şekilde devam eder. 11 Temmuz’da sürecin ilerlemesi için önemli bir adım atılacak” ifadeleriyle gelişmeyi değerlendirdi.

Tören, terör örgütü PKK’nın Şubat 2025’te terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla aldığı fesih kararının ardından silah bırakma sürecinin ilk adımı olarak görülüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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