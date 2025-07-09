Meclis’te ‘Nevruz’ Krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, AKP ve MHP Reddetti

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Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’in, Nevruz’un milli bayram olarak kabul edilmesine yönelik sunduğu kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda İçtüzük’ün 37. maddesi doğrultusunda ele alınıp oylamaya sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce olumlu yaklaşım sergilediği bu mesele, sürece siyasal açıdan ayrı bir önem kazandırdı.

Konuşmasına Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen askerleri anarak başlayan Şahin, “Türkiye, milli birlik ve kardeşlik adına tarihi bir eşikten geçiyor. Bu kardeşliğe sembolik bir katkı sunmak için bu kanun teklifini Meclise sundum” sözleriyle teklifin gerekçesini açıkladı.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin

CUMHURBAŞKANI'NIN ÇAĞRISINI HATIRLATTI

Şahin, “Nevruz; Türkistan’dan Anadolu’ya, Mezopotamya’dan Rumeli’ye kadar uzanan ortak kültürümüzdür” diyerek, bu ortak mirasın resmi bayram olarak tanınmasının toplumsal bütünlüğe katkı sunacağını vurguladı. Hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinden destek beklediğini belirten Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu yönde çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

Şahin’in öne çıkardığı bir diğer başlık ise “Terörsüz Türkiye” oldu. Türkiye’nin artık terör değil, barış temelli bir döneme adım attığını dile getiren Şahin, “Türkiye bugün, terörsüz bir geleceğin, silahların değil sözlerin konuştuğu bir iklimin kapısını aralıyor" sözleriyle bu dönüşümün altını çizdi.

Sözlerini, "Türkiye bugün, terörsüz bir geleceğin, silahların değil sözlerin konuştuğu bir iklimin kapısını aralıyor" ifadeleriyle sürdüren Şahin, barışı sadece çatışmasızlık değil; ortak değerler etrafında kenetlenmek ve birlikte geleceği şekillendirmek olarak tanımladı. Meclis’i, toplumun tüm kesimlerini birbirine yaklaştıracak bu sembolik adımı birlikte atmaya davet etti. Ancak Nevruz’un resmi bayram olarak ilan edilmesini öngören bu teklif, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ADIM ATALIM' DEMİŞTİ

21 Mart'ta İstanbul’daki Nevruz etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz’un resmi bayram statüsüne alınabileceğini belirterek, “Cumhur İttifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA