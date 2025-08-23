16 Yaşındaki Çocuk Parkta Ölü Bulundu!

Van'ın İpekyolu ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk parkta ölü bulundu. Çocuğun ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir parkta trajik bir olay yaşandı Yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin 16 yaşındaki M.A. olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, genç çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

M.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölümün kesin nedeni, otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

Kaynak: AA

