İçişleri Bakanlığı, Suriye sınırında pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını duyurdu. Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç diğer sınır kapılarından pasaportla giriş çıkış yapılabileceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Suriye'ye Pasaportla Geçiş Başladı
Suriye'ye pasaportla geçiş işlemleri başladı. İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşlarının, Suriye sınırından pasaportla giriş çıkış yapabileceğini duyurdu. Açıklamada, Barış Pınarı Hareket Bölgesi'nden giriş çıkış yapılamayacağı da belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."

