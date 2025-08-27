'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı!

Antalya'da bir otelde kalan tatilciler, çalışanların maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakması ve elektriğin kesilmesi sebebiyle geldiklerine pişman oldu. Tatilciler, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı!
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Evrenseki Mahallesi'ndeki bir otelde kalan tatilciler, ücretlerini alamadıkları nedeniyle çalışanların iş bıraktığını, dün geceden beri de elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Çalışanların iş bırakması nedeniyle otelde yeterli temizlik olmadığını, yemeklerin az çıktığını belirten tatilciler, duruma tepki gösterdi.

'BÖYLE REZALET GÖRMEDİM'

Otelde tatil yapan gurbetçi Aydın Akçalan, 3 çocuğu ve eşiyle perişan olduklarını belirterek, "Böyle tatil, böyle rezalet otel görmedim. İmkanlarımız bu şekilde denk geldi. Otel pislikten geçilmiyor, duvarlar su akıtıyor. Elektriksiz kaldık, geceden beri klima çalışmıyor. Temizlik çok kötü. Personel de 1,5 aydır maaş alamıyormuş. Onlar da haklı. Ne olacak halimiz? Perişan durumdayız. 10 gündür çekmediğimiz çile kalmadı. 2 bin 500 avro ödedik. Her şey dahil" dedi.

'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı! - Resim : 1

'REZİL OLDUK'

Gaziantep'ten tatil için eşi ve 2 çocuğuyla gelen Osman Baloğlu, "Otele giriş yaptığımız günden beri her gün elektrik yok, personel çalışmıyor. Yemekler yarım çıkıyor, çay yok, kahve yok. 7-8 gün kadar burada kalmayı planladık. 4 gündür sabrettik ama rezil olduk. Buraya 2 yetişkin, 2 çocuk olarak 40 bin 800 lira ödedik. Bize geri kalan 3 gece için 13 bin lira iade vereceklerini söylediler" diyerek duruma tepki gösterdi.

OTEL YÖNETİMİ 'NORMAL' DEDİ

Otelin genel müdürü İbrahim Üstüntaş ise personelin iş bırakmasının söz konusu olmadığını öne sürerek, "Elektrik sıkıntısından dolayı bir mağduriyet yaşandı. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Otelde kalan müşterilerin şikayetleri ise hayatın olağan durumunda olan şeyler" diye savunma yaptı.

Öte yandan otelde kalan bazı tatilcilerin yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ayrıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

Antalya
