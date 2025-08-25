Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Tüm Sürücüler İçin Geçerli! Artık O Kural Tamamen Değişti

Zorunlu trafik sigortasında yapılan yeni düzenleme, tüm araç sahiplerini kapsıyor. Hasarsız sürücüler artık basamak kaybetmeyecek, erken poliçe yenileyenler için ise yeni kurallar devreye girecek.

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında önemli değişikliklere gidildi. Sigorta yenileme, yeni araç alımı ve hasarsızlık basamaklarıyla ilgili düzenlemelerle birlikte mağduriyet yaratan uygulamalara son veriliyor.

YENİ ARAÇ ALANLAR İÇİN KRİTİK DÜZENLEME

Mevcut uygulamada, aracını satmadan yeni araç alan sürücüler, kazasız geçmişleri olsa dahi trafik sigortasında otomatik olarak 4’üncü basamaktan başlıyordu. Bu durum, yıllarca kaza yapmayan sürücüleri cezalandırırken, kaza yapanların daha avantajlı duruma geçmesine neden oluyordu.
Yeni düzenlemeyle birlikte, sürücüler yeni araç alsalar dahi mevcut hasarsızlık basamaklarını koruyacak. Örneğin, 8’inci basamaktaki bir sürücü yeni otomobil aldığında sigortası yine 8’inci basamaktan başlayacak. Aynı şekilde, 1’inci basamakta bulunan riskli sürücüler de yeni araçlarında 4’üncü değil, 1’inci basamaktan sigorta yaptıracak.

ARAÇ DEĞİŞİMİNDE MEVCUT KURAL KORUNUYOR

Aracını satarak yeni araç alan sürücüler için ise uygulama değişmedi. Bu kişiler, hangi basamaktalarsa yeni araçları için de aynı basamaktan devam edecekler.

ERKEN POLİÇE YENİLEYENLER İÇİN ÖNEMLİ DETAY

Sigorta poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler için de yeni bir kural getirildi. Eskiden, yeni poliçenin başlamasına kadar meydana gelen kazalar basamaklara yansımıyordu. Ancak artık, poliçesini erken yenileyen sürücü, bu süreçte kaza yaparsa hasarsızlık basamağı bir kademe düşürülecek.

HASARSIZ SÜRÜCÜLER KORUNUYOR

Düzenleme ile birlikte, kaza yapmayan sürücülerin hakları korunurken, kazalı sürücülere verilen avantajlar ortadan kaldırıldı. Böylece adaletli bir sistemin önü açılmış oldu.

Trafik sigortasında yapılan yeni düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

