Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu, Ailesinden Suç Duyurusu: 'Basit Bir Ameliyata Gitti, Cenazesi Geldi'

Adana’da mide fıtığı ameliyatı olan 33 yaşındaki güzellik uzmanı Çiğdem Bulut, operasyon sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Irak’ta çalışan ve bir yakının taziyesi için kente gelen Bulut’un ölümü üzerine yakınları, ihmal ve yanlış ameliyat iddiasıyla şikayette bulundu.

'DOKTOR İLGİLENMEDİ' İDDİASI

Bulut, mide rahatsızlığı şikayetiyle başvurduğu doktorun yönlendirmesiyle 18 Ağustos’ta özel bir hastanede ameliyata girdi. Operasyonu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G.’nin gerçekleştirdiği öğrenildi. Ameliyatın ardından 20 Ağustos’ta taburcu edilen Bulut, kısa süre sonra kusma ve ağrı şikayetleri yaşamaya başladı. Yakınlarının iddiasına göre doktor, “Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir” diyerek şikayetleri dikkate almadı.

9 GÜN SONRA ÖLDÜ

Durumu ağırlaşan Bulut, 25 Ağustos’ta tekrar hastaneye götürüldü. Burada fenalaşan genç kadın yoğun bakıma alınıp entübe edildi, ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulut, 27 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

Barış Tumur

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Acılı aile, doktor ve hastane yönetimine tepki göstererek hukuki süreç başlattı. Bulut’un üvey ağabeyi Barış Tumur, “Basit bir mide fıtığı ameliyatına giren birinin, cenazesi geliyor. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyoruz” dedi. Ağabey, ameliyat sonrası hiçbir tahlil ve tetkik yapılmadığını, sadece ağrı kesici verildiğini öne sürdü.

Mehmet Tumur

Bir diğer ağabey Mehmet Tumur ise Seyhan Devlet Hastanesi’ndeki doktorların kendilerine, Bulut’un iç organlarında ciddi hasar oluştuğunu söylediğini aktardı. Tumur, “Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar, mide fıtığı ameliyatı nedeniyle diyaframının patladığını, midesinde çürüme, bağırsakta yırtık ve akciğerlerde sönme olduğunu söyledi. Yaşama ihtimalinin yüzde 2 olduğunu, midesinin alındığını anlattılar” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bulut’un ölümü üzerine polis soruşturma başlattı. Genç kadının ölümünde ihmal veya yanlış müdahale olup olmadığı, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ile kesinlik kazanacak. Neşeli şekilde ameliyata giderken çekilen videolar ise Bulut’tan geriye kalan son görüntüler oldu.

Kaynak: DHA