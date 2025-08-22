İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar

İBB soruşturmasının kilit isimlerinden Aziz İhsan Aktaş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Alican Abacı’nın ev hapsi kararları kaldırıldı. Aktaş, suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanmış, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti.

Son Güncelleme:
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte iş insanı Adem Soytekin, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın ev hapsi kararları mahkeme tarafından kaldırıldı.

İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar - Resim : 1
Aziz İhsan Aktaş

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında “suç örgütü lideri” olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, daha önce gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde verdiği ifadelerle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 4 Haziran 2025’te ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Aktaş’ın ifadeleri, İBB ve çeşitli ilçe belediyelerine yönelik operasyonların temel dayanağını oluşturmuştu.

Aynı soruşturmada ev hapsi kaldırılan diğer isimler arasında yer alan Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Alican Abacı da etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soytekin, İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet ağını deşifre eden önemli isimlerden biri olarak öne çıkarken, Yıldız ve Abacı da soruşturmada kilit roller üstlenmişti.

Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında 6 Şoför TutuklandıAziz İhsan Aktaş Soruşturmasında 6 Şoför TutuklandıGüncel

Belediye Soruşturmalarının Kilit İsmiydi: Aziz İhsan Aktaş Konkordato İlan EttiBelediye Soruşturmalarının Kilit İsmiydi: Aziz İhsan Aktaş Konkordato İlan EttiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İBB Aziz İhsan Aktaş
Son Güncelleme:
Barış Diplomasisi Sürüyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron Arasında Kritik Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron Arasında Kritik Görüşme
AKP'den Özel'e Çok Sert Tepki: 'Siyasi Navigasyon' Problemi Yaşıyor' 'Siyasi Navigasyon' Problemi Yaşıyor'
Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına Doyulmuyor Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor
Jose Mourinho Transferi Bitirdi! 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun: İşte İstanbul’a Geleceği Tarih 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’de
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Gergin Bekleyiş! Duvarlardan Korkunç Sesler Geldi, 2 Bina Boşaltıldı İstanbul'da Gergin Bekleyiş! Duvarlardan Korkunç Sesler Geldi, 2 Bina Boşaltıldı
Trump'tan Ani Karar! Her Şey Bir Anda Oldu: ABD, Vize Vermeyi Durdurdu ABD, Vize Vermeyi Durdurdu
Yaz Bitiyor Sanmıştık... Meteoroloji Uyardı! Daha Hiçbir Şey Görmemişiz, Asıl Şimdi Kavrulacağız! Daha Hiçbir Şey Görmemişiz, Asıl Şimdi Kavrulacağız!
Ankara'da Korkunç Anlar... Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü
Kolombiya'da Polis Helikopterine İHA Saldırısı! 12 Ölü, 5 Yaralı Polis Helikopterine İHA Saldırısı! 12 Ölü, 5 Yaralı