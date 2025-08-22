İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte iş insanı Adem Soytekin, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın ev hapsi kararları mahkeme tarafından kaldırıldı.

Aziz İhsan Aktaş

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında “suç örgütü lideri” olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, daha önce gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde verdiği ifadelerle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 4 Haziran 2025’te ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Aktaş’ın ifadeleri, İBB ve çeşitli ilçe belediyelerine yönelik operasyonların temel dayanağını oluşturmuştu.

Aynı soruşturmada ev hapsi kaldırılan diğer isimler arasında yer alan Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Alican Abacı da etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soytekin, İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet ağını deşifre eden önemli isimlerden biri olarak öne çıkarken, Yıldız ve Abacı da soruşturmada kilit roller üstlenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi