Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında 6 Şoför Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 8 Ağustos’ta gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ŞOFÖRLER TUTUKLANDI

Tutuklananlar arasında, görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın şoförleri Mehmet Ataş, Mert Çolak ve Uğur Uçak, Akpolat’ın eski eşi Derya Özhan’ın şoförü Kaan Şengül, kardeşinin şoförü Harun Tuzcu ve eşi Yeşim Akpolat’ın şoförü Ekin Kaya bulunuyor.

Soruşturma dosyasına göre, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etmekle suçlanıyor. Şüpheliler, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA