Karasu'da Kahreden Ölüm! 16 Yaşındaki Genç Boğuldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ailesiyle denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, dalgalara kapılarak boğuldu. Yaklaşık 1,5 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından talihsiz genç sudan çıkarıldı ancak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Ferizli’den ailesiyle birlikte denize gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, İhsaniye Mahallesi açıklarında yaşanan talihsiz bir olay sonucu boğularak hayatını kaybetti. Saat 18.30 civarında denize giren genç, aniden dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde Sevinç, su yüzeyinde fark edilerek Sahil Güvenlik tarafından sudan çıkarıldı.

UMKE ekiplerinin desteğiyle ambulansa taşınan genç için yapılan sağlık kontrollerinde, hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haber ailesine ulaştığında büyük üzüntü yaşandı. Efe Erdem Sevinç’in cenazesi, otopsi işlemleri için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

