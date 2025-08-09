Aksaray'da Anız Yangını Büyüdü, Ormana Sıçradı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray’ın Hasan Dağı eteklerinde bulunan Dikmen ve Karacaören köyleri yakınlarında saat 17.00 civarında orman yangını çıktı. İddiaya göre, bölgedeki tarım arazisinde yakılan anız yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla ormanlık alana yayıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangını fark eden köylüler durumu hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda yangın söndürme aracı ve personeli sevk edildi. AFAD, jandarma, İl Özel İdaresi ekipleri ile köy sakinlerinin de katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları sürerken, bölgedeki vatandaşlar da tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Yangının çıkış nedeni ve zarar tespiti için incelemeler başlatıldı.

Kaynak: DHA