Aynı Bölgede İkinci Orman Yangını: 5 Ahşap Samanlık Yandı

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesine bağlı Kalaycı Köyü Uluyazı Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ilk etapta kontrol altına alındı. Ancak akşam saatlerinde aynı bölgede yeniden başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek mezarlık alanındaki ağaçlara da sıçradı.

Yangının ihbar edilmesiyle birlikte Şenpazar, Cide ve Azdavay ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu yangın ikinci kez kontrol altına alınırken, yangınlarda toplam 5 ahşap samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler başlatıldı.

Kaynak: İHA