AKP'den Özel'e Çok Sert Tepki: 'Siyasi Navigasyon' Problemi Yaşıyor'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisine "Organize kötülük örgütü" diyen CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. 'Organize kötülük'lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
AKP'den Özel'e Çok Sert Tepki: 'Siyasi Navigasyon' Problemi Yaşıyor'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Marmara Cezaevi’nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalarda AKP’yi ‘organize kötülük örgütü’ olarak tanımlamıştı. AKP cephesinden Özel'e ilk yanıt parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

AKP'den Özel'e Çok Sert Tepki: 'Siyasi Navigasyon' Problemi Yaşıyor' - Resim : 1
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Özel'e tepki gösteren Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor. Özgür Özel Ak Parti’mize “organize kötülük örgütü” demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL SİYASİ ADRESLERİ KARIŞTIRIYOR'

Özel'i siyasi adres, kavram ve tabelaların yerini karıştırmakla suçlayan Çelik, " CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak Ak Parti’miz için kullanıyor" dedi.

Çelik, paylaşımının devamında şunları ifade etti:

Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı “organize işler” CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen “organize milli irade sabotajları”nın adresi CHP’dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan “organize demokrasi düşmanlığı” CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını “organize bir kötülükle” gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir. Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. “Organize kötülük”lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır.

Özgür Özel’den Bahçeli’nin Sert Eleştirilerine Yanıt: ‘Benim Üstümden Ortağına Cevap Veriyor’Özgür Özel’den Bahçeli’nin Sert Eleştirilerine Yanıt: ‘Benim Üstümden Ortağına Cevap Veriyor’Güncel

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel AKP Ömer Çelik CHP
Son Güncelleme:
DEM Parti'den Komisyon Açıklaması: 'Bakış Açıları Farklı Ama Sorumluluk Belli' DEM Parti'den Komisyon Açıklaması
Yeşil Çerçeveli Trafik Tabelası Ne Anlama Geliyor? Türkiye'de de Geçerli mi? Yeşil Çerçeveli Trafik Tabelası Ne Anlama Geliyor? Türkiye'de de Geçerli mi?
Uyumadan Önce İçin, Yattığınız Yerden Göbek Yağlarınıza Veda Edin Uyumadan Önce İçin, Yattığınız Yerden Göbek Yağlarınıza Veda Edin
Barış Diplomasisi Sürüyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron Arasında Kritik Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron Arasında Kritik Görüşme
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Bez bebek’ Ebrar’ıydı! Ebrar Alya Demirbilek’in Son Halini Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi