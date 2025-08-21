AKP'den Özel'e Çok Sert Tepki: 'Siyasi Navigasyon' Problemi Yaşıyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Marmara Cezaevi’nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalarda AKP’yi ‘organize kötülük örgütü’ olarak tanımlamıştı. AKP cephesinden Özel'e ilk yanıt parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Özel'e tepki gösteren Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor. Özgür Özel Ak Parti’mize “organize kötülük örgütü” demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL SİYASİ ADRESLERİ KARIŞTIRIYOR'

Özel'i siyasi adres, kavram ve tabelaların yerini karıştırmakla suçlayan Çelik, " CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak Ak Parti’miz için kullanıyor" dedi.

Çelik, paylaşımının devamında şunları ifade etti:

Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı “organize işler” CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen “organize milli irade sabotajları”nın adresi CHP’dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan “organize demokrasi düşmanlığı” CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını “organize bir kötülükle” gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir. Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. “Organize kötülük”lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır.



AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi