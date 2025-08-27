Siyaset Arenasında Çok Konuşulacak İddia! AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'nun 'Aklandım' Dediği Dosya Yeniden Açıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, AKP'ye geçişi gündeme bomba gibi düşmüştü. Çerçioğlu'nun 'Aklandım' dediği Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında aldığı takipsizlik kararına rağmen dosya yeniden işleme alındı.

Siyaset Arenasında Çok Konuşulacak İddia! AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'nun 'Aklandım' Dediği Dosya Yeniden Açıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, Aktaş dosyasında bir yıl önce aldığı takipsizlik kararına rağmen dosyanın yeniden işleme alındığı belirtildi.

Siyaset Arenasında Çok Konuşulacak İddia! AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'nun 'Aklandım' Dediği Dosya Yeniden Açıldı - Resim : 1

Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılmış ve itiraflarıyla dikkat çekmişti. Aktaş’ın ifadelerinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 140 milyon liralık araç kiralama ve katı atık toplama ihalesinde usulsüzlükler olduğu, ihale şartnamesinin kendi firmasına özel hazırlandığı ve kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemede, bu ihalelerle belediyeye aynı araçlardan 6 tane alınabileceği tespit edildi.

Siyaset Arenasında Çok Konuşulacak İddia! AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'nun 'Aklandım' Dediği Dosya Yeniden Açıldı - Resim : 2

Sözcü gazetesinin haberine göre, Aktaş ve ortağı Baki Nugay’ın Adana operasyonu için verdikleri ifadelerde Çerçioğlu’nun ismi geçti. Bu ifadeler üzerine Aydın Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanı İbrahim Gürdal şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çerçioğlu’nun, bu gelişmeler sonrası 'gözaltı ve tutuklanma korkusuyla' AKP’ye geçtiği iddia edildi.

Siyaset Arenasında Çok Konuşulacak İddia! AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'nun 'Aklandım' Dediği Dosya Yeniden Açıldı - Resim : 3

Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Aktaş’la ilgili 12 dosya” iddiasını yalanlayarak, “İhsan Aktaş dosyasında kapı gibi takipsizlik kararım var” demişti. Ancak dosyanın yeniden açılması, bu iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Soruşturmada Aktaş’ın, İBB ve diğer CHP’li belediyelerde ihale alan firmalara baskı yapıldığı, “Ekrem İmamoğlu’nun talimatı” ile para talep edildiği ve bu paraların “Sistem” adlı bir havuzda toplandığı iddiaları da yer aldı.

Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ HamlesiÖzlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ HamlesiSiyaset

Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse GitmediAydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse GitmediSiyaset

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Özlem Çerçioğlu Aydın CHP AKP
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'
CHP Lideri Özel'den Çağrı... 'Beyoğlu'nda Buluşuyoruz' CHP Lideri Özel'den Çağrı... 'Beyoğlu'nda Buluşuyoruz'
Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisinin Beklediği Haber Geldi: Memur Zammı Resmi Gazete'de! Memur Zammı Resmi Gazete'de
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma
'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı! 'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı!
Balıkesir'de Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Korkutan Deprem