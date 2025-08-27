Siyaset Arenasında Çok Konuşulacak İddia! AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'nun 'Aklandım' Dediği Dosya Yeniden Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, Aktaş dosyasında bir yıl önce aldığı takipsizlik kararına rağmen dosyanın yeniden işleme alındığı belirtildi.

Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılmış ve itiraflarıyla dikkat çekmişti. Aktaş’ın ifadelerinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 140 milyon liralık araç kiralama ve katı atık toplama ihalesinde usulsüzlükler olduğu, ihale şartnamesinin kendi firmasına özel hazırlandığı ve kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemede, bu ihalelerle belediyeye aynı araçlardan 6 tane alınabileceği tespit edildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Aktaş ve ortağı Baki Nugay’ın Adana operasyonu için verdikleri ifadelerde Çerçioğlu’nun ismi geçti. Bu ifadeler üzerine Aydın Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanı İbrahim Gürdal şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çerçioğlu’nun, bu gelişmeler sonrası 'gözaltı ve tutuklanma korkusuyla' AKP’ye geçtiği iddia edildi.

Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Aktaş’la ilgili 12 dosya” iddiasını yalanlayarak, “İhsan Aktaş dosyasında kapı gibi takipsizlik kararım var” demişti. Ancak dosyanın yeniden açılması, bu iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Soruşturmada Aktaş’ın, İBB ve diğer CHP’li belediyelerde ihale alan firmalara baskı yapıldığı, “Ekrem İmamoğlu’nun talimatı” ile para talep edildiği ve bu paraların “Sistem” adlı bir havuzda toplandığı iddiaları da yer aldı.

