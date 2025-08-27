Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, CHP'li belediye başkanlarının istifası ve kurultay davasına ilişkin konuştu. Kaynakların aktardığına göre istifa görüntülerinin iyi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, kurultay davası iptal edilmesi ihtimaline ilişkin “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünde.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan tv100’e ve 'Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım' programına özel açıklama geldi. Aıklamada Kılıçdaroğlu’nun Çerçioğlu’nun istifasıyla başlayan süreç ve sonrasında gelen istifa görüntülerini iyi değerlendirmediğine yer verildi.

'GÖRÜNTÜYÜ KİM ÇIKARIYOR BAKMAK LAZIM'

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar tv100’e özel şu ifadeleri paylaştı: "Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor."

Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' - Resim : 1

KURULTAY ÇIKIŞI

Kaynakların aktarımına göre Kılıçdaroğlu kurultay davasını basından takip ediyor, dosya ile özel olarak ilgilenmiyor. Kaynaklara göre Kılıçdaroğlu kurultay davası iptal edilirse “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünde. Ayrıca Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse "Özel ile görüşürüm" diyor. Kaynakların anlatımına göre Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması.

Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’Siyaset

Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse GitmediAydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse GitmediSiyaset

Kaynak: TV100

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Özlem Çerçioğlu CHP
Son Güncelleme:
'Bir İhmalin Kurbanı Olmak istemiyorum' 'Bir İhmalin Kurbanı Olmak istemiyorum'
Milyonlarca Sürücü Tehlikede! Japon Otomotiv Devi İçin Soruşturma: O Modelleri Hızla Geri Çağrılıyor Japon Otomotiv Devi İçin Soruşturma
Uzman İsimden Büyük Marmara Depremi İçin Kritik Uyarı: 960 Yıldır Sessiz Fay 7.0 Büyüklüğünde Sarsıntı Üretebilir! Marmara Depremi İçin Kritik Uyarı
CHP Lideri Özel'den Çağrı... 'Beyoğlu'nda Buluşuyoruz' CHP Lideri Özel'den Çağrı... 'Beyoğlu'nda Buluşuyoruz'
ÇOK OKUNANLAR
Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'
'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı! 'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı!
Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!