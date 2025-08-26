'Bir İhmalin Kurbanı Olmak istemiyorum'

Tutuklanarak görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Günde 14 ilaç kullanıyorum. Ev hapsini bile çok görüyorlar" diyerek isyan etti.

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda sağlık sorunları yaşadığını anlattı. Böcek, paylaştığı mesajda günde 14 farklı ilaç kullandığını belirterek, ciddi sağlık sorunları yaşadığını vurguladı.

'ADALET ER GEÇ TECELLİ EDECEK'

Böcek, X hesabındaki açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum. Ömrümün yarısını Antalya'ma hizmet için adadım. Ben terörist değilim, örgüt lideri hiç değilim. Bu yapılanlar bana değil beni seven, seçen, CHP'ye oy veren Antalya İttifakı'mızadır. Bana sağlığımla ilgili ev hapsini bile çok görüyorlar. Ama unutulmasın ki adalet er ya da geç tecelli edecektir. Sevgiyle kalın, adaletle kalın, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın."

