Öcalan Serbest mi Bırakılıyor? Numan Kurtulmuş Yanıtladı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, özerklik, veya terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına dair iddiaları yanıtladı. Kurtulmuş, ne böyle bir çalışmanın ne de böyle bir talebin olmadığını vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuştu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına dair bilgi veren Kurtulmuş, toplumun kaygılarına ilişkin de mesajlar verdi.

Söz konusu komisyonun Türrkiye'nin bütün meselelerinin çözüleceği bir komisyon olmadığını vurgulayan Kurtulmuş şu şöyle konuştu:

"Bu komisyon asla ve asla altını üstünü çizerek söylüyorum. Bir anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmanın yapılacağı bir siyasi zemin değildir. Burada tekraren ifade ediyorum, herhangi bir anayasa tartışması asla söz konusu değildir. Çok açık söyleyeyim, bir özerklik tartışması, ayrı bir bölge tartışması, farklı ana dillerin resmi dil olması şeklinde en ufak bir talep yoktur. Örgüt liderinin dışarıya çıkarılması, serbest bırakılmasıyla ilgili de en ufak bir çalışma olmadığı gibi bu konuda da bir talep söz konusu değildir."

