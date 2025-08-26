Çağlayan Adliyesi'nde İntihar Girişimi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin üçüncü katından kendini boşluğa bırakmak isteyen vatandaş, güvenlik güçleri tarafından engellendi.

GÖZALTINA ALINDI

Üçüncü katın korkuluğundan indirilen şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

