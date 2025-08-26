Çağlayan Adliyesi'nde İntihar Girişimi
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Güvenlik güçleri tarafından engellenen şahıs, gözaltına alındı.
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin üçüncü katından kendini boşluğa bırakmak isteyen vatandaş, güvenlik güçleri tarafından engellendi.
GÖZALTINA ALINDI
Üçüncü katın korkuluğundan indirilen şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
