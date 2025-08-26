‘Dayaklı Sürpiz’ AKP’yi Karıştırdı! Başkandan Toplantıda Şok Plan, Görevden Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hafta sonu düzenlenen AKP İlçe Danışma Kurulu toplantısı, iddialara göre fiziki müdahale ve arbede ile gölgede kaldı. İlçe Başkanı Yaşar Yıldız’ın, il başkan yardımcısı Miraç Cin’e yönelik “dayaklı sürpriz” planladığı iddiaları partide büyük krize yol açtı.

Yaşar Yıldız ve Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Okan Kolaman, kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

'DAYAKLI SÜRPRİZ HAZIRLADIM' İDDİASI

Yerel Bodrum Sıcak Haber sitesinin haberine göre olay, toplantıdan bir gün önce başladı. İddialara göre Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, bazı partilileri arayarak İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin’e yönelik “Dayaklı bir sürpriz hazırladım” dedi.

Ertesi gün düzenlenen İlçe Danışma Kurulu toplantısı sırasında, Yıldız’ın yanında olduğu öne sürülen, siyah giyimli ve parti üyesi olmayan kişilerle birlikte Cin’e omuz atarak fiziki müdahalede bulunmaya çalıştığı iddia edildi.

Miraç Cin

MİRAÇ CİN, İDDİALARI DOĞRULADI

AKP İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Yaşananlar ne yazık ki üzücü ama doğru. Olayların bu safhaya gelmemesi gerekirdi. Parti yönetimi duruma el koydu ve Disiplin Kurulu’na sevk edildiler. Bundan sonra verilecek karar disiplin kuruluna aittir, parti geleneği gereğince bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum” diyerek iddiaları doğruladı.

TOPLANTI SONRASINDA ORTAM YENİDEN GERİLDİ

Öte yandan oplantı bitiminde de tansiyon düşmedi. İddiaya göre, İl Başkanı ve beraberindeki heyet binadan ayrılırken, Yaşar Yıldız’ın getirdiği öne sürülen siyah giyimli üç kişi, Miraç Cin’e saldırmaya çalıştı. Tanıkların ifadelerine göre bu kişilerden biri silahına davranırken, partililerin ve meclis üyelerinin araya girmesiyle olay daha da büyümeden kontrol altına alındı. Kısa süreli arbede yaşandı ve duruma polis müdahale etti.

Yaşar Yıldız

YAŞAR YILDIZ GÖREVDEN ALINDI

Yaşar Yıldız, yaşananların ardından AKP Bodrum İlçe Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Yazılı bir açıklama yayımlayan Yıldız, iddiaları kesin bir dille reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir itibar suikastıyla karşı karşıyayım. Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu olay algı yaratma çabasının bir ürünüdür.”

Yıldız, süreci sakinleştirmeye çalıştığını savunarak, kendisinin ve arkadaşlarının hiçbir fiziki müdahalede bulunmadığını iddia etti.

Kaynak: Yerel Bodrum Sıcak Haber