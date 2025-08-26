Sağlık Durumu Merak Ediliyordu! Mehmet Murat Çalık 'Hayatımda Yeni Bir Aşama' Diyerek Cezaevinden Açıkladı

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tutuklu olduğu İzmir Cezaevi'nden "Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum" diyerek yazılı açıklama yaptı. Çalık, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapacağını açıkladı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Sağlık Durumu Merak Ediliyordu! Mehmet Murat Çalık 'Hayatımda Yeni Bir Aşama' Diyerek Cezaevinden Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan ve önce Silivri Cezaevi’ne, ardından İzmir Buca F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Daha önce 1999’da akut miyeloid lösemi (AML M4) ve 2006’da lenfoma teşhisiyle iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevi koşullarında yaklaşık 20 kilo kaybetti ve boynunda tespit edilen bir kitle nedeniyle 4 Temmuz 2025’te ameliyat edildi. Son sağlık durumu merak edilen Çalık, cezaevinden yazılı bir açıklama yaptı.

Sağlık Durumu Merak Ediliyordu! Mehmet Murat Çalık 'Hayatımda Yeni Bir Aşama' Diyerek Cezaevinden Açıkladı - Resim : 1
Annesinin hastane önünde beklediği anlardan...

ÇALIK'TAN AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU

"Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum" diye sözlerine başlayan Çalık, hakkında yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildiğini belirtti ve avukatlarının bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapacaklarını duyurdu.

Sağlık Durumu Merak Ediliyordu! Mehmet Murat Çalık 'Hayatımda Yeni Bir Aşama' Diyerek Cezaevinden Açıkladı - Resim : 2

'BU BAŞVURU ADALET ARAYAN HERKES İÇİN ÖNEMLİ'

Çalık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır. Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum. Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum."

Özel'den Bir 'Murat Çalık' Tepkisi Daha: 'Hastalığı Nüksederse Cevabını Kim Verecek?'Özel'den Bir 'Murat Çalık' Tepkisi Daha: 'Hastalığı Nüksederse Cevabını Kim Verecek?'Siyaset

Murat Çalık'tan 'Adalet' Çığlığı: 'Mama Takviyesiyle Ayakta Duruyorum!'Murat Çalık'tan 'Adalet' Çığlığı: 'Mama Takviyesiyle Ayakta Duruyorum!'Siyaset

Etiketler
Mehmet Murat Çalık
Son Güncelleme:
DEM Parti'den Kritik İmralı Ziyareti! Günü Belli Oldu DEM Parti'den Kritik İmralı Ziyareti! Günü Belli Oldu
Yapay Zekayla Şarkı Yaptı Sahnelerin Gözdesi Oldu! Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu’nun Plaj Partisi Olay Oldu: Bir Saatte Kazandığı Para Dudak Uçuklattı Bir Saatte Kazandığı Para Dudak Uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: 'Millet Hepsini Not Ediyor' 'Millet Hepsini Not Ediyor'
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini Kesti Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! 'İlişki Testi' Biletini Kesti
Memur ve Emekli Maaşlarında Son Perde: En Düşük Memur ve Emekli Maaşı İçin Rakam Sızdı! İşte Yeni Zam Oranları Memur ve Emekli Maaşlarında Son Perde! En Düşük Memur ve Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Sızdı
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı