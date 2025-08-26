Sağlık Durumu Merak Ediliyordu! Mehmet Murat Çalık 'Hayatımda Yeni Bir Aşama' Diyerek Cezaevinden Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan ve önce Silivri Cezaevi’ne, ardından İzmir Buca F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Daha önce 1999’da akut miyeloid lösemi (AML M4) ve 2006’da lenfoma teşhisiyle iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevi koşullarında yaklaşık 20 kilo kaybetti ve boynunda tespit edilen bir kitle nedeniyle 4 Temmuz 2025’te ameliyat edildi. Son sağlık durumu merak edilen Çalık, cezaevinden yazılı bir açıklama yaptı.

Annesinin hastane önünde beklediği anlardan...

ÇALIK'TAN AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU

"Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum" diye sözlerine başlayan Çalık, hakkında yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildiğini belirtti ve avukatlarının bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapacaklarını duyurdu.

'BU BAŞVURU ADALET ARAYAN HERKES İÇİN ÖNEMLİ'

Çalık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır. Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum. Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum."