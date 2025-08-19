AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu Yine 'Alnım Ak, Başım Dik' Dedi: 'Aydın'a Daha Çok Hizmet Edeceğim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesine muhalefet kanadından tepki yağarken, bugün AKP Aydın İl Teşkilatı, parti değiştiren başkana "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Büyükşehir binası önünde kalabalık bir katılımla gerçekleşen ziyarette AKP'lileri kapıda karşılayan Çerçioğlu, kendisine takdim edilen çiçeği ve tebrikleri kabul etti.

'AYDIN'A DAHA ÇOK HİZMET EDECEĞİM'

Aydın halkı tarafından CHP'nin adayı olarak desteklenen Özlem Çerçioğlu, parti değişikliğinin ardından il sakinleri tarafından büyük tepki toplarken, AKP'lilerin ziyareti sırasında Aydın'ı nasıl yöneteceğiyle alakalı konuştu. Her zaman herkese eşit davrandığını söyleyen Çerçioğlu, "Bu zamana kadar nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Aydın'a daha fazla hizmet edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkese adil ve eşit davrandım. Bundan sonra da adil ve eşit davranacağım" dedi.

'KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN'

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'da düzenlediği mitingde de aleyhine sloganlar atılan Başkan Çerçioğlu," Alnım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Benim bu Aydın'ın karış karış dolaşmadığım yeri kalmadı. Yerin altında nerden hangi boru geçer, nerde ne ne var en iyi ben bilirim. Bundan sonra da yapacağımız hizmetleri de çok değerli milletvekillerimizin desteğiyle sizlerin desteğiyle en iyi şekilde yapacağımıza inancınız tam olsun. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA