Özgür Özel'den Cezaevi Ziyareti Sonrası 'İftira' Çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, söz konusu cezaevine sevk edildiğinde Atayman'ın yaklaşık bir hafta yerde yatırıldığını belirtti. “Hep haber yolluyorlar. Yılarsa, gelirse İmamoğlu'na iftira atarsa serbest kalabilir" diyen Özel, İBB soruşturmasında tutuklu kişilerin iddianameyi beklediğini aktardı.

“İBB davasında bir zulüm sürüyor” diyen Özel, “Zulmün ayaklarından bir tanesi de Afyonkarahisar. Konuyla hiç alakası olmadığı halde Afyon Cezaevi, cezaevindeki yoğunluk gözetilerek -savcı nerede yoğunluk varsa oraya yolluyor arkadaşları- Atayman, bir hafta yerde yattı. 20 kişilik koğuşta, 26 kişinin yattığı koğuşa Atayman'ı yolladılar. 6-7 gün yerde yatıp bu öğrenilip tepkiler yükselince şimdi normal bir şekilde yatıyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK ONURLU BİR DURUŞ SERGİLİYOR’

Özgür Özel, şöyle devam etti: “En kalabalık yere, çocuklarından uzağa, insanları ailelerinde uzağa getirdiğinde Elif Hanım'ın annesi-babası 84 yaşında. Görüşe gelmek için bu kadar yolu gelmesi lazım. Suçu ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'na iftira atmamak. Savcı diyor ki 'Sen İBB'de, Medya A.Ş'de görev yapmışsın, gel İmamoğlu'na şu suçlamayı yap.' O da diyor ki 'Olmayan bir şeyi nasıl yapayım, ben onurla-gururla çalışmışım. Şimdi nasıl iftira edeyim. Yarın öbür gün bu iftiranın altından nasıl kalkarım.' 'Öyle mi? Sana iyi yolculuklar' diyor. Hep haber yolluyorlar. Yılarsa, gelirse İmamoğlu'na iftira atarsa serbest kalabilir. Elif Hanım da çok onurlu bir duruş sergiliyor. Diğer cezaevlerine serpiştirilen kadın mahkumlar da onurlu bir duruş gösteriyorlar. İftira atmıyorlar. İtiraf edecekleri bir suçları yok, iddianameyi bekliyorlar.”

'BU DÜZEN SORGULANACAK'

"Bana cezaevinde soruyorlar arkadaşlarımız: 'İşte yöneticilerin bir şikayetleri var mı?' Bizim yönetimden, mönetimden değil ama bu zulüm düzeninden şikayetimiz var. Günü gelince bu zulüm düzeni sorgulanacak. Ve size söyleyeyim, daha önce bunları söyledim. Silivri Cezaevi’nin önünde dedim ki: 'Bu hâkim Özese yargılanacak çünkü suçlu' ve günü geldi, yargılandı, cezaevinde yatıyor. Şimdi söylüyorum: Bu zulmü yapanlar yargılanacaklar çünkü suç işliyorlar. Yine bundan ama bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra… İnsanları aileleri üzerinden terbiye etme ve iftira atmaya zorlayan bu rejim yargılanacak. Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak. Biz de bunu hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: ANKA