Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi

Aydın'da belediyenin düzenlediği konser etkinliği boş kaldı. CHP'ye oy veren seçmen, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesini protesto etmek için konsere gitmedi.

Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin gündemi geçen haftadan beri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu... CHP’de 23 yıl milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yapan Çerçioğlu’nun aniden AKP’ye geçmesine tepki yağarken Özlem Çerçioğlu kararıyla ilgili "Alnım ak, başım dik" diyor. Ancak Aydınlıların başkana olan öfkesi sinmiyor.

Aydın Denge Haber’de yer alan haberine göre; son olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler’e bağlı Çeştepe Mahallesi’nde düzenlediği halk konseri, vatandaşın alışılmışın dışında bir şekilde gösterdiği ilgisizlik nedeniyle bomboş kaldı.

Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi - Resim : 1

SAHNE KALDIRILDI

Çeştepe halkı, AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na tepkilerini göstermek adına konsere gitmeyince etkinlik alanındaki neredeyse bütün sandalyeler boş kaldı. Etkinlik için kurulan sahneye rağmen kalabalık oluşmadı. Katılımın az olması nedeniyle kurulan sahne de kaldırıldı.

AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu Yine 'Alnım Ak, Başım Dik' Dedi: 'Aydın'a Daha Çok Hizmet Edeceğim'AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu Yine 'Alnım Ak, Başım Dik' Dedi: 'Aydın'a Daha Çok Hizmet Edeceğim'Siyaset
Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na Aydın'dan Seslendi: 'Yazıklar Olsun, Tarihin Çöp Sepetinde Kal'Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na Aydın'dan Seslendi: 'Yazıklar Olsun, Tarihin Çöp Sepetinde Kal'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özlem Çerçioğlu Aydın
AKP'den Özel'e Çok Sert Tepki: 'Siyasi Navigasyon' Problemi Yaşıyor' 'Siyasi Navigasyon' Problemi Yaşıyor'
Menajerini Darp Ettiği İddiasıyla Hakkında Soruşturma Açılmıştı! Blok3'ten Flaş Açıklama Blok3'ten Flaş Açıklama
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar
Milyonlarca Taraftarın Merakla Beklediği Haber Geldi! Barış Alper, Galatasaray'a Veda Mı Ediyor? Başkan Dursun Özbek Açıkladı Milyonlarca Taraftarın Beklediği Haber Geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar
Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi