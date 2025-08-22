Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin gündemi geçen haftadan beri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu... CHP’de 23 yıl milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yapan Çerçioğlu’nun aniden AKP’ye geçmesine tepki yağarken Özlem Çerçioğlu kararıyla ilgili "Alnım ak, başım dik" diyor. Ancak Aydınlıların başkana olan öfkesi sinmiyor.

Aydın Denge Haber’de yer alan haberine göre; son olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler’e bağlı Çeştepe Mahallesi’nde düzenlediği halk konseri, vatandaşın alışılmışın dışında bir şekilde gösterdiği ilgisizlik nedeniyle bomboş kaldı.

SAHNE KALDIRILDI

Çeştepe halkı, AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na tepkilerini göstermek adına konsere gitmeyince etkinlik alanındaki neredeyse bütün sandalyeler boş kaldı. Etkinlik için kurulan sahneye rağmen kalabalık oluşmadı. Katılımın az olması nedeniyle kurulan sahne de kaldırıldı.

