CHP Lideri Özel'den Çağrı... 'Beyoğlu'nda Buluşuyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Beyoğlu’nda düzenleyeceği miting öncesinde halka çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Beyoğlu’nda düzenleyeceği miting öncesinde çağrıda bulundu. CHP’nin 50’nci 'Adalet, Eşitlik ve Özgürlük' temalı eylemi, yarın saat 20.30’da Beyoğlu Belediyesi önündeki Şişhane Meydanı’nda düzenlenecek.

Özel, mitinge ilişkin çağrısını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: "Adalet, eşitlik ve özgürlük için 50'nci eylemimizde Beyoğlu'nda buluşuyoruz! Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak yol arkadaşlarımız özgür kalana kadar, seçim sandığı gelene kadar meydanlardayız! Biz kazanacağız, adalet kazanacak, milletimiz kazanacak!"

