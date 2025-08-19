Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi

CHP'den istifa edip AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hakaret iddiasıyla dava açtığı konuşuluyor. Gazeteci Sinan Burhan’a konuşan Çerçioğlu, “Namusuma laf edildi, hukuk yoluna başvurdum” dedi.

Son Güncelleme:
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i mahkemeye verdiği iddia edildi.

Tv100'de söz konusu iddiayı gündeme getiren gazeteci Sinan Burhan, Çerçioğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını ilk kez anlattı.

Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi - Resim : 1
Özlem Çerçioğlu, AKP'ye katıldı

'NAMUSUMA LAF ETTİ'

Çerçioğlu’nun “Özgür Özel’i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti” diyerek hukuk mücadelesi başlattığını söyleyen Burhan, Çerçioğlu’nun açıklamalarını şu sözlerle aktardı: "CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı. Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor.

Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı."

Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na Aydın'dan Seslendi: 'Yazıklar Olsun, Tarihin Çöp Sepetinde Kal'Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na Aydın'dan Seslendi: 'Yazıklar Olsun, Tarihin Çöp Sepetinde Kal'Siyaset
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’Siyaset

Kaynak: TV100

Etiketler
Özlem Çerçioğlu Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
Togg'dan Rakiplerini Kıskandıracak Güncelleme! T10F'in Menzili Artırıldı: Tesla'ya Fark Attı Togg T10F’in Menzili Güncellendi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı
Süreçte Kritik Gün: Şehit Aileleri Ve Diyarbakır Anneleri Dinlenecek Süreçte Kritik Gün: Şehit Aileleri Dinlenecek
Fenerbahçe'ye 1.90'lık Meksikalı Duvar! Mourinho Bizzat Devrede: 25 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'ye 1.90'lık Meksikalı Duvar!
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı 'Altın Varaklı' Avukat Tutuklandı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı Keskin Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı Barış Boyun’un Suikast Planı 'Elektronik Kelepçe'ye Takıldı