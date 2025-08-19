Süreçte Kritik Gün: Şehit Aileleri Ve Diyarbakır Anneleri Dinlenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), toplumsal yaraları anlamak, çözüm önerilerini dinlemek ve demokratik katılımı güçlendirmek hedefiyle kritik bir toplantı dizisine hazırlanıyor.

Bugün ve yarın yapılacak toplantılarda, siyasi partilerin belirlediği komisyon üyelerinin dinlemek istediği kurumlar ve isimler komisyonda söz alacak.

ŞEHİT AİLELERİ VE DİYARBAKIR ANNELERİ DİNLENECEK

Komisyonun bugün saat 14.00'te başlayacak yapılacak oturumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın sunumuyla başlayacak. Ardından şehit aileleri ve gazilerle ilgili dernek ve vakıf temsilcileri komisyona bilgi verecek.

Bugün komisyonda yer alacaklar şöyle:

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı

Diyarbakır Anneleri

CUMARTESİ ANNELERİ DE YARIN SÖZ ALACAK

Yarın yine saat 14.00'te başlayacak oturumdaysa Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlenecek. Aynı zamanda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), MAZLUMDER ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri de komisyona bilgi verecek.

DAHA ÖNCE YAPILAN OTURUMLAR

Bugüne kadar üç defa toplanan komisyonda ilk buluşma 5 Ağustos’ta yapılmıştı. İkinci toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katılmıştı. Bu oturumda alınan kararla görüşmeler gizlilik kapsamında gerçekleşmişti. Diğer oturumların tutanakları kamuoyuna açılırken, ikinci toplantının kayıtları TBMM sitesinde kamuoyuna açılmamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi