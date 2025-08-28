DGS Tercih Süreci Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları 14 Ağustos'ta açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişirken, son olarak tercih süreci de bugün itibarıyla resmen başladı.

SON GÜN 4 EYLÜL

DGS için tercih kılavuzu 28 Ağustos Perşembe günü yayımlandı. Adaylar tercihlerini yayımlanan kılavuzu dikkate alarak https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek. Tercihler için son gün 4 Eylül olarak bildirildi.

