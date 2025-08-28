DGS Tercih Süreci Başladı

ÖSYM, 2025 DGS sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların ilgisi tercih kılavuzuna yöneldi. Tercih süreci de bugün tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla resmen başladı.

DGS Tercih Süreci Başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları 14 Ağustos'ta açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişirken, son olarak tercih süreci de bugün itibarıyla resmen başladı.

SON GÜN 4 EYLÜL

DGS için tercih kılavuzu 28 Ağustos Perşembe günü yayımlandı. Adaylar tercihlerini yayımlanan kılavuzu dikkate alarak https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek. Tercihler için son gün 4 Eylül olarak bildirildi.

Milyonlarca Öğrenci Bekliyordu... YKS Tercih Sonuçları AçıklandıMilyonlarca Öğrenci Bekliyordu... YKS Tercih Sonuçları AçıklandıGüncel
ÖSYM Duyurdu! YÖKDİL Sonuçları AçıklandıÖSYM Duyurdu! YÖKDİL Sonuçları AçıklandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

ÖSYM
