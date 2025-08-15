ÖSYM Duyurdu! YÖKDİL Sonuçları Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YÖKDİL/2 sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. 15 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, adaylar sınav sonuçlarını “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar, sonuçlarına erişmek için ÖSYM’nin sonuç sorgulama platformuna giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanabiliyor. ÖSYM, sonuçların açıklanma tarihine ilişkin daha önce bir takvim paylaşmış ve değerlendirme işlemlerinin hızla tamamlanacağını belirtmişti. Adayların, sınav sonuç belgelerini dijital ortamda görüntüleyebileceği ve gerektiğinde çıktısını alabileceği ifade edildi.

