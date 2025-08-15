ÖSYM Duyurdu! YÖKDİL Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2025-YÖKDİL/2 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebiliyor.

ÖSYM Duyurdu! YÖKDİL Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YÖKDİL/2 sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. 15 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, adaylar sınav sonuçlarını “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar, sonuçlarına erişmek için ÖSYM’nin sonuç sorgulama platformuna giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanabiliyor. ÖSYM, sonuçların açıklanma tarihine ilişkin daha önce bir takvim paylaşmış ve değerlendirme işlemlerinin hızla tamamlanacağını belirtmişti. Adayların, sınav sonuç belgelerini dijital ortamda görüntüleyebileceği ve gerektiğinde çıktısını alabileceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

