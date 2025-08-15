Diyanet'ten Bir 'Cuma Hutbesi' Skandalı Daha! Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün 81 ildeki camilerde okutulacak hutbede miras paylaşımı konusunu gündemine aldı. Hutbede, “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması ya da kız çocuklarının Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, İslam hukuku ile Türk Medeni Kanunu arasındaki miras paylaşımı farklılıklarını bir kez daha tartışmaya açtı.

İSLAM HUKUKU VE MEDENİ KANUN ÇELİŞKİSİ

İslam hukukuna göre miras paylaşımında erkek, kadının aldığı payın iki katını alıyor. Örneğin, bir erkek kardeş mirasın üçte ikisini alırken, kız kardeş üçte birle yetiniyor. Buna karşılık, Türk Medeni Kanunu, mirasın zümre sistemine göre dağıtılmasını ve alt soydaki kardeşler (evlatlık dahil) arasında eşit paylaşımı öngörüyor. Bu düzenleme, kadın ve erkek arasında ayrım yapmadan adil bir paylaşım hedefliyor.

Ancak, 2024’te yürürlüğe giren “Tapu Sicilinde Arabuluculuk Uygulamaları” genelgesi, miras paylaşımı tartışmalarını alevlendirdi. Genelgeye göre, mirasçılar arabuluculuk sürecinde kendi aralarında anlaşarak farklı paylaşım oranları belirleyebiliyor ve bu anlaşma mahkeme kararı olmadan tapuya tescil ettirilebiliyor. Yasal eşitlik ilkesi korunurken, bu esneklik özellikle kırsal bölgelerde kadınların miras hakkından baskıyla feragat etme riskini artırdığı yönünde endişelere yol açıyor.

DİYANET’İN TARTIŞMALI HUTBELERİ

Diyanet’in son dönemde yayımladığı hutbeler, içerik ve söylemleriyle kamuoyunda geniş yankı buluyor. Ağustos başında yayımlanan bir hutbede estetik ameliyatlar “şeytanın oyununa gelmek” olarak nitelendirilmiş, kısa kıyafetler ve dövme yaptırmak haram sayılmıştı. 8 Ağustos’taki hutbede ise “helal-haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı tatil anlayışı” eleştirilmişti. Miras paylaşımı konulu bugünkü hutbe ise, İslam hukukunun miras kurallarını vurgularken, kadınların miras haklarına yönelik toplumsal baskılar ve yasal düzenlemeler arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

KADINLARIN MİRAS HAKKI RİSK ALTINDA MI?

Uzmanlar, arabuluculuk genelgesinin kırsal bölgelerde kadınların miras hakkını elde etmesini zorlaştırabileceğini belirtiyor. Özellikle aile içi baskılar nedeniyle kadınların mirastan feragat etmeye zorlanabileceği ifade ediliyor. Hukukçular, yasal eşitlik ilkesinin korunması gerektiğini vurgularken, arabuluculuk süreçlerinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

Diyanet’in hutbesi, İslam hukukunun miras paylaşımı kurallarını hatırlatırken, modern hukuk sistemleriyle uyum ve kadın hakları konusundaki tartışmalar devam ediyor. Toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkiler, bu konunun daha uzun süre gündemde kalacağını gösteriyor.

