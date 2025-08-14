DGS Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını açıkladı. Adaylar, ÖSYM'nin ilgili sitesinden sonuçlarına erişebilecek.
ÖSYM, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçlarını açıkladı.
Sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden erişilebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi