DGS Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını açıkladı. Adaylar, ÖSYM'nin ilgili sitesinden sonuçlarına erişebilecek.

DGS Sonuçları Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ÖSYM, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçlarını açıkladı.

Sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden erişilebilecek.

Sınav sonuçlarına erişmek için tıklayın...

ÖSYM Duyurdu! ALES Sonuçları AçıklandıÖSYM Duyurdu! ALES Sonuçları AçıklandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ÖSYM
ÖSYM Son Dakika Olarak Duyurdu: YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün! YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün
LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıkladı: O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek! O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek!
ÖSYM Duyurdu, 2025 Yılı Kontenjanları Yayımlandı ÖSYM Duyurdu, 2025 Yılı Kontenjanları Yayımlandı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı