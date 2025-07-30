ÖSYM Duyurdu, 2025 Yılı Kontenjanları Yayımlandı
ÖSYM, 2025-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları yayımlandığını duyurdu. Başvuru işlemleri 1-11 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanırken, başvuru tarihleri de açıklandı.
Kılavuzun yayımlanmasıyla, tercih işlemleri 1-11 Ağustos tarihleri arasında, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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