ÖSYM Duyurdu, 2025 Yılı Kontenjanları Yayımlandı

ÖSYM, 2025-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları yayımlandığını duyurdu. Başvuru işlemleri 1-11 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

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ÖSYM Duyurdu, 2025 Yılı Kontenjanları Yayımlandı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanırken, başvuru tarihleri de açıklandı.

Kılavuzun yayımlanmasıyla, tercih işlemleri 1-11 Ağustos tarihleri arasında, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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