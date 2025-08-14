LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2. Nakil sonuçları yayınlandı. Sonuçlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapılarak öğrenilebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih takvimine göre, LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı.
Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak öğrenebilecek.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 22 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
