LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih takvimine göre, LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak öğrenebilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 22 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları İçin Tıklayın....

