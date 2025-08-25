Milyonlarca Öğrenci Bekliyordu... YKS Tercih Sonuçları Açıklandı

ÖSYM Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan 'ykssonuc.osym.gov.tr' üzerinden erişebilecek.

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan 'ykssonuc.osym.gov.tr' üzerinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum.

Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İŞTE TERCİHLERİ ÖĞRENME EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

