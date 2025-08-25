Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da bugün de yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa dikkat edilmesi için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Tokat, Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında ise saatte 30-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı da uyarıda bulundu.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli’nin kuzeyinde sağanak yağış görülecek. Bölgenin güneyinde kuzeyli rüzgar kuvvetli esecek.

Ege: Az bulutlu ve açık. Kıyı kesimlerde kuzeyli rüzgarın zaman zaman saatte 60 km’ye kadar kuvvetli esmesi bekleniyor.

Akdeniz: Genel olarak az bulutlu ve açık. Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile gece saatlerinde Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıkları bölge genelinde mevsim normallerine yakın seyredecek.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimlerde sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Kıyılar ile Tokat çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu: Genel olarak az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğusunda zaman zaman parçalı bulutlu hava görülecek.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Hava sıcaklıkları Diyarbakır ve Siirt’te 40 dereceye kadar yükselecek.

Kaynak: Haber Merkezi