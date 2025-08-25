Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında ise kuzeyli rüzgarların saatte 60 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da bugün de yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa dikkat edilmesi için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Tokat, Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede... - Resim : 1

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında ise saatte 30-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı da uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede... - Resim : 2

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli’nin kuzeyinde sağanak yağış görülecek. Bölgenin güneyinde kuzeyli rüzgar kuvvetli esecek.

Ege: Az bulutlu ve açık. Kıyı kesimlerde kuzeyli rüzgarın zaman zaman saatte 60 km’ye kadar kuvvetli esmesi bekleniyor.

Akdeniz: Genel olarak az bulutlu ve açık. Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile gece saatlerinde Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıkları bölge genelinde mevsim normallerine yakın seyredecek.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimlerde sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Kıyılar ile Tokat çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu: Genel olarak az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğusunda zaman zaman parçalı bulutlu hava görülecek.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Hava sıcaklıkları Diyarbakır ve Siirt’te 40 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış GeliyorMeteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış GeliyorGüncel
Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor! Şemsiyesiz Dışarı ÇıkmayınBilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor! Şemsiyesiz Dışarı ÇıkmayınGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağanak yağış Meteoroloji
Son Güncelleme:
Sadece 10 Milyon Nüfusu Var Ama Bu Ülkede 840 Farklı Dil Konuşuluyor 10 Milyon Nüfusu, 840 Farklı Dili Var!
Sultangazi'de Kadın Cinayeti! Annesini Başından Vurarak Öldürdü Sultangazi'de Kadın Cinayeti! Annesini Başından Vurarak Öldürdü
Sadece Bir Dilimi Yetiyor: Çayın Hem Lezzetini Artırıyor Hem de Bayatlamadan Saatlerce Taze Tutuyor Sadece Bir Dilimi Yetiyor: Çayın Hem Lezzetini Artırıyor Hem de Bayatlamadan Saatlerce Taze Tutuyor
Tuzla’da Feci Kaza! Otomobil Karşı Şeride Geçti: 5 Yaralı Tuzla’da Feci Kaza! 5 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar! Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar!
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede... Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Görüntüler Tepki Çekmişti... Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası: 'Kendimi İhbar Etmiş Oldum' Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var
Sultangazi'de Kadın Cinayeti! Annesini Başından Vurarak Öldürdü Sultangazi'de Kadın Cinayeti! Annesini Başından Vurarak Öldürdü